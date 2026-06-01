Белка Леся стала талисманом подмосковного движения «Школьные лесничества»

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Официальным талисманом движения «Школьные лесничества» Московской области стала белка по имени Леся. Подведены итоги конкурса на разработку символа, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.





Участники представили десятки ярких и оригинальных работ, в которых отразили любовь к природе, уважение к лесным традициям и современные подходы к экологическому просвещению. Автором победившего проекта признана Владислава Голованова из Дедовска.

«Леся символизирует любознательность, бережное отношение к окружающей среде и стремление к новым знаниям. Как настоящий проводник в мир леса она поможет ребятам изучать лесные экосистемы Подмосковья и открывать удивительный мир природы. Поздравляем Владиславу с победой и желаем Лесе стать настоящим символом дружбы, экологической культуры и заботы о лесах области», – сказали в подмосковном Комлесхозе.