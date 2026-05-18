3000 жителей Подмосковья приняли участие в акции «Сад Памяти» в Химках

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Химках на участке Сходненского лесничества состоялась Международная акция «Сад Памяти». Эта площадка стала центральной в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.





В акции приняли участие руководитель Рослесхоза Иван Советников, председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин и глава городского округа Химки Инна Федотова.

«Прекрасная весенняя погода, праздничная атмосфера и энтузиазм участников обеспечили успешное проведение акции. Более 3000 жителей Подмосковья собрались поддержать экологическое благополучие региона. Благодаря усилиям граждан и специалистов лесного хозяйства подмосковные леса восстанавливаются, становятся гуще и здоровее. Люди видят в этом свой вклад в зелёное будущее региона», – отметили в пресс-службе.