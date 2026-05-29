Подмосковный агрохолдинг оштрафовали за нарушение противопожарных правил в лесу

29 мая 2026, 18:38

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Компанию-сельхозпроизводителя из Зарайска вновь привлекли к ответственности за нарушение лесного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.





На этот раз причиной стало нарушение правил пожарной безопасности в лесах. На компанию наложили административный штраф в размере 200 000 рублей.

«В прошлом году общество уже было оштрафовано на миллион рублей. В тот раз его наказали за действия, которые привели к пожару и ущербу лесам на сумму более 9000 рублей. Тогда все финансовые обязательства были выполнены», – рассказали в региональном Комлесхозе.