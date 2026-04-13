В Московской области готовятся к прохождению пожароопасного периода

13 апреля 2026, 16:32

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье все силы и средства готовы к прохождению пожароопасного периода. Об этом заявили участники еженедельного совещания губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства области и главами округов. Обсуждали дополнительные меры по предотвращению лесных пожаров.





Сейчас в парке Комлесхоза региона – 439 единиц техники. К тушению природных пожаров в Подмосковье привлекают около 3500 человек и свыше 1100 единиц техники.



В Московской области работают 28 лесопожарных станций, а в этом году появится ещё одна – в Шатуре. Проведут капремонт ещё двух.

«Хотел бы выразить благодарность вам, Андрей Юрьевич, всей команде за личное участие в вопросах, касающихся лесных пожаров. Регион активно участвует в федеральном проекте «Сохранение лесов». Это усиливает противопожарную систему и всю систему лесного хозяйства Московской области», – сказал руководитель Рослесхоза Иван Советников.

«Все лесопожарные формирования переведены в режим повышенной готовности. В прошлом году площадь лесных пожаров не превысила 89 гектаров. Это лучший показатель за пять лет. Среднее время реагирования достигло 48 минут, и ежегодно наблюдаем положительную динамику. Это результат совместной работы с МЧС, главами округов и Рослесхозом», – отметил председатель Комлесхоза региона Алексей Ларькин.

«У нас на территории установлено 147 видеокамер, которые охватывают сто процентов подмосковных лесов. Подключаем искусственный интеллект, чтобы снизить количество ложных срабатываний. Это позволит повысить качество реагирования. На втором месте – система 112, то есть наши жители, которые информируют о возгораниях (37%). На третьем месте – наземный мониторинг (17%), а также авиапатрулирование (5%)», – уточнил Ларькин.