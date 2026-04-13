В Московской области готовятся к прохождению пожароопасного периода
В Подмосковье все силы и средства готовы к прохождению пожароопасного периода. Об этом заявили участники еженедельного совещания губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства области и главами округов. Обсуждали дополнительные меры по предотвращению лесных пожаров.
Сейчас в парке Комлесхоза региона – 439 единиц техники. К тушению природных пожаров в Подмосковье привлекают около 3500 человек и свыше 1100 единиц техники.
В Московской области работают 28 лесопожарных станций, а в этом году появится ещё одна – в Шатуре. Проведут капремонт ещё двух.
«Хотел бы выразить благодарность вам, Андрей Юрьевич, всей команде за личное участие в вопросах, касающихся лесных пожаров. Регион активно участвует в федеральном проекте «Сохранение лесов». Это усиливает противопожарную систему и всю систему лесного хозяйства Московской области», – сказал руководитель Рослесхоза Иван Советников.
В этом году в Подмосковье обустроят порядка 5700 километров минерализованных полос, отремонтируют 285 километров лесных дорог, установят и починят 569 шлагбаумов, более 500 информационных стендов, благоустроят почти 900 мест отдыха. Кроме того, ведётся межведомственное патрулирование лесов.
«Все лесопожарные формирования переведены в режим повышенной готовности. В прошлом году площадь лесных пожаров не превысила 89 гектаров. Это лучший показатель за пять лет. Среднее время реагирования достигло 48 минут, и ежегодно наблюдаем положительную динамику. Это результат совместной работы с МЧС, главами округов и Рослесхозом», – отметил председатель Комлесхоза региона Алексей Ларькин.
Он добавил, что традиционно лидером по обнаружению пожаров является видеомониторинг (41%).
«У нас на территории установлено 147 видеокамер, которые охватывают сто процентов подмосковных лесов. Подключаем искусственный интеллект, чтобы снизить количество ложных срабатываний. Это позволит повысить качество реагирования. На втором месте – система 112, то есть наши жители, которые информируют о возгораниях (37%). На третьем месте – наземный мониторинг (17%), а также авиапатрулирование (5%)», – уточнил Ларькин.
В регионе работает четырёхуровневая система мониторинга пожароопасной обстановки. Первый уровень – наземное патрулирование, второй – видеомониторинг. В дополнение к камерам, установленным в лесничествах, местность обследуют беспилотниками. Третий уровень – авиапатрулирование, четвёртый – космический мониторинг. Организовано оперативное реагирование на термоточки, что позволяет выявлять и устранять пожары на ранних стадиях.