Белки-летяги осваивают новые территории Московской области
Популяция обыкновенной летяги в Подмосковье находится в благополучном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области со ссылкой на данные наблюдений за этим животным в 2025 году.
Грызун занесён в Красную книгу в статусе третьей категории, то есть представляет собой редкий вид.
«В результате мониторинга подтверждено, что популяция летяги обыкновенной в нашем регионе – в благополучном состоянии. Наряду с постоянными находками на западе, в этом году мы получили информацию о появлении этого вида на юге – в Подольске, а также на севере – в Талдоме. Это говорит о расширении ареала и эффективности мер охраны», – заметил министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.Как отметили в министерстве, учёные считают обыкновенную летягу видом, появившимся в период миоцена, то есть более 20 миллионов лет назад. Название грызун получил из-за способности летать. Однако этот термин не вполне уместен, так как на самом деле белка-летяга планирует.
В основном грызун ведёт сумеречный и ночной образ жизни, а большие глаза позволяют ему хорошо ориентироваться в темноте.
По данным подмосковного Минэкологии, сейчас в Подмосковье белки, в том числе обыкновенные летяги, начали готовиться к зиме. Они запасают орехи, жёлуди и семечки.