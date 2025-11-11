Белки-летяги осваивают новые территории Московской области

11 ноября 2025, 20:03

оригинал Фото: Istock / EEI_Tony

Популяция обыкновенной летяги в Подмосковье находится в благополучном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области со ссылкой на данные наблюдений за этим животным в 2025 году.





Грызун занесён в Красную книгу в статусе третьей категории, то есть представляет собой редкий вид. ​



«В результате мониторинга подтверждено, что популяция летяги обыкновенной в нашем регионе – в благополучном состоянии. Наряду с постоянными находками на западе, в этом году мы получили информацию о появлении этого вида на юге – в Подольске, а также на севере – в Талдоме. Это говорит о расширении ареала и эффективности мер охраны», – заметил министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.