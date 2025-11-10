Жителям Подмосковья рассказали, как вести себя при встрече с кабанами

10 ноября 2025, 16:11

оригинал Фото: istockphoto / Maciej Pawlik

С наступлением ноября у кабанов в Подмосковье начинается брачный период, который длится около двух месяцев. В это время обычно осторожные животные становятся более раздражительными и могут проявлять агрессию при встрече с людьми, предупреждает Министерство экологии и природопользования Московской области.





Гон — естественный биологический процесс, когда самцы активно ищут партнёров, издают громкие звуки и нередко сражаются между собой за территорию и самок. Повышенная активность и возбудимость делают животных менее осторожными, поэтому встречи с ними могут быть опасными.



Кроме того, кабаны нередко выходят к человеческим поселениям в поисках еды. Это связано как с сокращением их естественного ареала из-за антропогенных факторов, так и с привычкой некоторых жителей подкармливать диких животных, что повышает риск нежелательных контактов.



Минэкологии Московской области рекомендует соблюдать простые меры предосторожности: