Жителям Подмосковья рассказали, как вести себя при встрече с кабанами

оригинал Фото: istockphoto / Maciej Pawlik

С наступлением ноября у кабанов в Подмосковье начинается брачный период, который длится около двух месяцев. В это время обычно осторожные животные становятся более раздражительными и могут проявлять агрессию при встрече с людьми, предупреждает Министерство экологии и природопользования Московской области.



Гон — естественный биологический процесс, когда самцы активно ищут партнёров, издают громкие звуки и нередко сражаются между собой за территорию и самок. Повышенная активность и возбудимость делают животных менее осторожными, поэтому встречи с ними могут быть опасными.

Кроме того, кабаны нередко выходят к человеческим поселениям в поисках еды. Это связано как с сокращением их естественного ареала из-за антропогенных факторов, так и с привычкой некоторых жителей подкармливать диких животных, что повышает риск нежелательных контактов.

Минэкологии Московской области рекомендует соблюдать простые меры предосторожности:

  • сохранять спокойствие и держать безопасную дистанцию;
  • не убегать и не поворачиваться спиной, отступать медленно, наблюдая за животным;
  • запрещается подкармливать кабанов.
Соблюдение этих правил поможет избежать опасных ситуаций и позволит людям и дикой природе сосуществовать в гармонии.
Дайана Хусинова

