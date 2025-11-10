Жителям и гостям Подмосковья рассказали, как вести себя при встрече с лосем

10 ноября 2025, 19:01

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Московская область – уникальный природный ареал, где обитает один из самых величественных представителей фауны лось. По закону это животное относится к охотничьим ресурсам, напомнили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.





Лоси играют важную роль в экосистеме региона. В последнее время их всё чаще можно встретить вблизи населённых пунктов. Это связано со сменой кормовых местообитаний, летней активностью насекомых и сезоном гона, то есть периодом размножения.

«В основном лоси миролюбивы и избегают конфликтов с людьми. Однако важно соблюдать простые правила: не приближаться к животным, не фотографировать их со вспышкой, избегать громких звуков и движений. Если лось возник на пути, спокойно отойдите в сторону и дайте ему возможность пройти. А на дорогах соблюдайте скоростной режим», – отметили в ведомстве.