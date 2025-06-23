Революция понятий о еде: в Подмосковье внедрили новую технологию производства
В Подмосковье внедрили уникальную технологию производства готовой еды ресторанного уровня со сроком хранения до трёх месяцев. Её разработала на своём пищевом предприятии «1-й Кулинарный» в Дмитровском муниципальном округе компания AlphaChef, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Благодаря инновационному методу холодной пастеризации готовые блюда долго сохраняют высокое качество и вкус, не нуждаясь в искусственных консервантах или в пищевых красителях.
«Предприятие компании AlphaChef производит готовую еду. На заводе применяют передовые технологии. Оно оснащено оборудованием последнего поколения. Одна из новаций – уникальная технология производства готовой продукции с длительным сроком хранения. Объём инвестиций в запуск предприятия AlphaChef составил 4,5 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Инновационная концепция позволяет минимизировать производственные циклы, сокращая риски порчи сырья и ускоряя изготовления кулинарных блюд. Продукция AlphaChef представлена ассортиментом из 150 позиций. Это блюда русской кухни, гастрономические новинки и авторские рецепты.
«Мы получили такие сроки годности за счёт инновационного оборудования. Несмотря на санкционное давление и мировую нестабильность, мы смогли установить новое для России оборудование с методикой холодной пастеризации. Потенциальный срок хранения продукции, которого можно достичь, – 90 суток. Просто представьте: вы купили готовый борщ и можете разогреть его в течение нескольких месяцев, просто достав из холодильника. Это революция нашего представлений о готовой еде», – рассказал гендиректор AlphaChef Дмитрий Усов.По данным Мининвеста региона, годовая мощность производственного комплекса составляет порядка 75 млн порций качественной ресторанной еды.