Революция понятий о еде: в Подмосковье внедрили новую технологию производства

23 июня 2025, 15:49

оригинал Фото: пресс-служба компании AlphaChef

В Подмосковье внедрили уникальную технологию производства готовой еды ресторанного уровня со сроком хранения до трёх месяцев. Её разработала на своём пищевом предприятии «1-й Кулинарный» в Дмитровском муниципальном округе компания AlphaChef, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Благодаря инновационному методу холодной пастеризации готовые блюда долго сохраняют высокое качество и вкус, не нуждаясь в искусственных консервантах или в пищевых красителях.

«Предприятие компании AlphaChef производит готовую еду. На заводе применяют передовые технологии. Оно оснащено оборудованием последнего поколения. Одна из новаций – уникальная технология производства готовой продукции с длительным сроком хранения. Объём инвестиций в запуск предприятия AlphaChef составил 4,5 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Мы получили такие сроки годности за счёт инновационного оборудования. Несмотря на санкционное давление и мировую нестабильность, мы смогли установить новое для России оборудование с методикой холодной пастеризации. Потенциальный срок хранения продукции, которого можно достичь, – 90 суток. Просто представьте: вы купили готовый борщ и можете разогреть его в течение нескольких месяцев, просто достав из холодильника. Это революция нашего представлений о готовой еде», – рассказал гендиректор AlphaChef Дмитрий Усов.