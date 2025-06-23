Егорьевская птицефабрика увеличит выработку на 15% благодаря проекту «Производительность труда»
Егорьевская птицефабрика увеличит выработку на 15% благодаря проекту «Производительность труда»
Егорьевская птицефабрика стала участником проекта «Производительность труда» Егорьевская птицефабрика стала участником федерального проекта «Производительность труда», сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
На предприятии прошло стартовое совещание со специалистами Регионального центра компетенций Московской области. Реализация проекта займет порядка полугода.
«Сотрудников компании обучат методикам бережливого производства. В качестве пилотного потока выбран процесс производства мясных полуфабрикатов из охлаждённого мяса индейки. Цель – сократить время процесса как минимум на 12%, уменьшить незавершённое производство на 14%, увеличить выработку на рабочих местах на 15%», – говорится в сообщении.Позже опыт, полученный при реализации проекта на пилотном потоке, распространят на все предприятие.
Егорьевская птицефабрика выпускает продукцию под торговой маркой «ИНДИС». На предприятии производят более 30 наименований продукции из мяса индейки.
Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы присоединиться к нему, необходимо подать заявку на ИТ-платформе.