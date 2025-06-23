Мининвест Подмосковья подписал на ПМЭФ 13 соглашений на 81 млрд рублей
Мининвест Московской области подписал на Петербургском международном экономическом форуме 12 соглашений о реализации инвестиционных проектов в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В этом году в ходе ПМЭФ министерство подписало 13 соглашений. Суммарный объём заявленных инвестиций в рамках соглашений составляет 80,9 млрд рублей. Проекты будут реализованы в таких сферах, как медицина, фармацевтика, пищевая промышленность, производство авиакомпонентов и создание индустриальной инфраструктуры. В результате их реализации на территории Подмосковья создадут более 6,8 тыс. рабочих мест», – подвела итоги форума зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Например, подписано трёхстороннее соглашение о создании в Черноголовке производства препаратов для лечения онкологических заболеваний. Инвестиции составят 9 млрд рублей.
Ещё одно соглашение – о производстве сухих молочных смесей – позволит привлечь до 15 млрд рублей. Проект запустят в Можайске.