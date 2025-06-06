Берега водоёмов на городских пляжах Шатуры очистят от поросли

06 июня 2025, 09:49

Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Береговую линию водоёмов муниципального округа Шатура очистят от поросли в районе городских пляжей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Сейчас идёт отчистка берега у пляжа на озере Юбилейное в Рошале, для этого используется самоходный земснаряд. Такая техника даёт возможность работать не только с берега, но и с воды.





«Чистим дно от растительности и берег от камыша на официальных пляжах, чтобы отдыхающим было удобнее и приятнее проводить время у воды», — сказал директор службы дорожного хозяйства и благоустройства Баграт Асриян.