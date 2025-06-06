Берега водоёмов на городских пляжах Шатуры очистят от поросли
Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Береговую линию водоёмов муниципального округа Шатура очистят от поросли в районе городских пляжей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сейчас идёт отчистка берега у пляжа на озере Юбилейное в Рошале, для этого используется самоходный земснаряд. Такая техника даёт возможность работать не только с берега, но и с воды.
«Чистим дно от растительности и берег от камыша на официальных пляжах, чтобы отдыхающим было удобнее и приятнее проводить время у воды», — сказал директор службы дорожного хозяйства и благоустройства Баграт Асриян.Следующим в плане на очистку стоит берег реки Воймеги в рошальском парке «Крестов Брод», работы здесь планируют завершить до конца недели. А затем спецтехнику перевезут в Шатуру, где очистят берега пляжей на озере Святое и на пруду на улице Академическая.