В автобусах Подмосковья картами «Стрелка» с начала года оплатили 30 млн поездок
В Московской области с начала года в автобусах Мострансавто совершили более 30 млн поездок по транспортным картам «Стрелка». Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«На оплату картами «Стрелка» пришлось 24% от общего количества оплат за проезд без учёта социальных карт. Каждый день пассажиры совершают картами «Стрелка» в среднем около 183 тыс. оплат. Например, в мае пассажиры совершили более 5,7 млн поездок, оплачивая проезд «Стрелкой», – пояснили в пресс-службе.В министерстве напомнили, что при оплате проезда картой «Стрелка» действует система лояльности. Чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит. После каждой 10-й поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-й составляет 35%.
Помимо карт «Стрелка», в автобусах Мострансавто пассажиры могут пользоваться транспортными картами «Тройка» (тариф «Кошелек»), банковскими картами, а также ездить по социальной карте.
Компания «Мострансавто» является подведомственной Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.