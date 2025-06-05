В автобусах Подмосковья картами «Стрелка» с начала года оплатили 30 млн поездок

05 июня 2025, 22:10

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области с начала года в автобусах Мострансавто совершили более 30 млн поездок по транспортным картам «Стрелка». Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Минтранса.







«На оплату картами «Стрелка» пришлось 24% от общего количества оплат за проезд без учёта социальных карт. Каждый день пассажиры совершают картами «Стрелка» в среднем около 183 тыс. оплат. Например, в мае пассажиры совершили более 5,7 млн поездок, оплачивая проезд «Стрелкой», – пояснили в пресс-службе.