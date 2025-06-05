Третий матч летнего сезона проекта «Выходи во двор» проведут в Подольске

05 июня 2025, 16:30

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Футбольный матч проекта «Выходи во двор» между командой местных жителей и легендами отечественного футбола состоится в городском округе Подольск 7 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Предстоящая игра станет третьей встречей звёздных игроков с любительскими сборными региона в рамках нового летнего сезона проекта губернатора. В составе «Легенд футбола» на поле стадиона «Подолье» выйдут Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Андрей Каряка, Денис Глушаков, Александр Ширко, Василий Иванов и Александр Филимонов.



Фото: пресс-служба Минспорта МО

Руководить игрой команды будет трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин. Комментировать противостояние по традиции станут Олег Жолобов и Виктор Гусев



«Перед стартовым свистком легендарные футболисты проведут мастер-классы для подрастающего поколения игроков. В программу включены активности для зрителей, розыгрыш подарков и футбольные аттракционы. В новом сезоне игры проекта «Выходи во двор» посвящены 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. На каждый матч команды выходят в тематической брендированной форме», – отметили в пресс-службе.