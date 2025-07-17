Коломенские врачи достали из горла пациента проглоченный инструмент стоматолога

17 июля 2025, 16:24

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Коломенской больницы помогли мужчине, проглотившему инструмент стоматолога. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





К медикам обратился 45-летний пациент с жалобами на колющие боли в области шеи, затруднение прохождения пищи и ощущение инородного тела в горле. При обследовании врачи обнаружили на входе в пищевод К-файл – инструмент для обработки каналов зубов перед пломбированием. Как рассказал пациент, ранее он был на приёме стоматолога, и у него резко сработал глотательный рефлекс.

Фото: пресс-служба Минздрава МО



«Мы извлекли инструмент из гортани специальными щипцами. К-файл очень острый. Если бы он продвинулся ниже в пищевод, мог бы повредить слизистую желудочно-кишечного тракта. К счастью, всё обошлось», – рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Коломенской больницы Юрий Пурдяхин.