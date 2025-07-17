Глава Красногорска Волков встретился с коллективом Детского центра им. Рошаля
Выездную встречу провёл глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков с коллективом Детского клинического центра (ДКЦ) имени Рошаля. Во встрече также приняла участие замминистра Минздрава Московской области Елена Штукина. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В ходе встречи были подняты вопросы о транспортной доступности ДКЦ, включая организацию подвоза сотрудников, создании парковочных мест, а также о развитии мест отдыха и сферы культуры.
«Работа по решению этих задач уже начата. Например, идёт реконструкция ведущего к клинике тротуара. Планируется модернизировать дорожную инфраструктуру и освещение. А в прилегающем к ДКЦ лесопарке проведут благоустройство», — говорится в сообщении.Дмитрий Волков также поблагодарил весь коллектив Детского центра и лично главврача Татьяну Шаповаленко за профессионализм и преданность делу.