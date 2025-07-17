Подмосковная горячая линия по паллиативной помощи приняла 5,5 тыс. звонков
Пять с половиной тысяч звонков поступило на горячую линию Московской области по паллиативной помощи с начала текущего года, звонки принимаются круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
В Подмосковье налажена инфраструктура для оказания помощи паллиативным пациентам, отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
«Для паллиативных пациентов и их родственников в Московской области работают координационный центр, школы, отделения, а также выездные патронажные бригады, оказывающие медицинскую помощь на дому, и горячая линия, операторы которой с января приняли уже 5,5 тыс. звонков», — сказал Максим Забелин.Номер горячей линии по паллиативной помощи: 8-498-683-83-83. Кроме того, вся информация, касающаяся пациентов с паллиативным статусом, размещена на интернет-портале «Паллиативная помощь».