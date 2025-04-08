Бесплатные путёвки в санатории получили уже более 4 тыс. подмосковных льготников

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Уже более 4 тысяч жителей Московской области, относящихся к различным льготным категориям, получили в текущем году бесплатные путёвки в санатории, эта мера поддержки распространяется на инвалидов, детей-инвалидов и пенсионеров, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«Путёвки получили с начала года свыше 4 тыс. льготников Подмосковья. Кто-то из них уже отдохнул, а кто-то только приехал в санаторий. Ежегодно в санаториях России по бесплатным путёвкам отдыхают более 30 тысяч жителей Московской области», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.Она добавила, что путёвки полностью переведены в электронную форму: они поступают в личный кабинет на региональном портале госуслуг пользователя и так же «в цифре» отправляются в принимающий санаторий. Заявление на путёвке тоже подаётся на портале госуслуг Подмосковья.
Всего в Московской области в этом году закуплено уже свыше 25 тысяч путёвок для льготников на сумму более 900 миллионов рублей.
Читайте также:
Служба по контракту в армии России: гарантии и возможности для военнослужащих и их семей
Стало известно о возможности ряда россиян получить бесплатную путевку в санаторий
Глава СРЗП Миронов призвал ввести Единую соцкарту для пенсионеров по всей России
Лев Каштанов