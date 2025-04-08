Служба по контракту в армии России: гарантии и возможности для военнослужащих и их семей

Видео: Минобороны РФ
В условиях современных вызовов, с которыми сталкивается наша страна, служба по контракту в армии России предоставляет уникальные возможности как для самих военнослужащих, так и для их семей.
В частности, в Московской области для участников специальной военной операции (СВО) предусмотрены различные выплаты и льготы, которые обеспечивают стабильность и безопасность. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Минимальные суммы составляют:
Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты за участие в активных действиях:
Также ветераны боевых действий получают ежемесячную доплату в размере 3 481 ₽.
Иностранцы, поступившие на службу, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Кроме того, семьи могут рассчитывать на психологическую помощь и юридическое консультирование.
Служба по контракту в армии России — это не только возможность внести свой вклад в защиту Родины, но и гарантии для вас и вашей семьи. Условия службы, выплаты и льготы создают стабильную основу для будущего, а поддержка государства обеспечивает комфорт и безопасность для всех участников. Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Высокое денежное довольствиеВоеннослужащие по контракту получают достойное денежное довольствие в зависимости от воинского звания и должности.
Минимальные суммы составляют:
- 204 000 ₽ — стрелок (рядовой);
- 232 000 ₽ — командир отделения (сержант);
- 242 000 ₽ — заместитель командира взвода — командир отделения (сержант).
Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты за участие в активных действиях:
- 8 000 ₽ за каждый день участия в наступательных операциях;
- 50 000 ₽ за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов;
- от 50 000 ₽ за захват или уничтожение военной техники противника.
Также ветераны боевых действий получают ежемесячную доплату в размере 3 481 ₽.
Социальные гарантии и льготыСлужба по контракту предоставляет военнослужащим ряд социальных гарантий и льгот, включая:
- Единовременные региональные выплаты;
- Кредитные каникулы;
- Освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
- Приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
- Сохранение рабочего места на период действия контракта и три месяца после его окончания.
Иностранцы, поступившие на службу, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Поддержка семей военнослужащихГосударство также заботится о семьях военнослужащих, предоставляя им ряд преимуществ:
- Внеочередное зачисление детей в детский сад;
- Бесплатные завтраки и обеды для школьников (1-11 классы);
- Бесплатная продлёнка для младших классов (1-6 классы);
- Обучение детей на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты);
- Преимущества при сокращении в организации для родителей с детьми до 18 лет;
- Содействие в поиске работы и организация профессионального обучения.
Кроме того, семьи могут рассчитывать на психологическую помощь и юридическое консультирование.
Обучение и подготовкаСлужба по контракту подразумевает высокий уровень подготовки военнослужащих. Опытные инструктора обеспечивают качественную и индивидуальную боевую подготовку, а также предоставляют лучшую доступную экипировку. Это позволяет каждому военнослужащему уверенно выполнять свои задачи и защищать интересы страны.
Служба по контракту в армии России — это не только возможность внести свой вклад в защиту Родины, но и гарантии для вас и вашей семьи. Условия службы, выплаты и льготы создают стабильную основу для будущего, а поддержка государства обеспечивает комфорт и безопасность для всех участников. Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Дарья Осипова