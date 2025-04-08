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Служба по контракту в армии России: гарантии и возможности для военнослужащих и их семей

Видео: Минобороны РФ

В условиях современных вызовов, с которыми сталкивается наша страна, служба по контракту в армии России предоставляет уникальные возможности как для самих военнослужащих, так и для их семей.
В частности, в Московской области для участников специальной военной операции (СВО) предусмотрены различные выплаты и льготы, которые обеспечивают стабильность и безопасность. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Высокое денежное довольствие

Военнослужащие по контракту получают достойное денежное довольствие в зависимости от воинского звания и должности.
Минимальные суммы составляют:

  1. 204 000 ₽ — стрелок (рядовой);
  2. 232 000 ₽ — командир отделения (сержант);
  3. 242 000 ₽ — заместитель командира взвода — командир отделения (сержант).

Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты за участие в активных действиях:

  1. 8 000 ₽ за каждый день участия в наступательных операциях;
  2. 50 000 ₽ за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов;
  3. от 50 000 ₽ за захват или уничтожение военной техники противника.

Также ветераны боевых действий получают ежемесячную доплату в размере 3 481 ₽.

Социальные гарантии и льготы

Служба по контракту предоставляет военнослужащим ряд социальных гарантий и льгот, включая:

  1. Единовременные региональные выплаты;
  2. Кредитные каникулы;
  3. Освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
  4. Приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
  5. Сохранение рабочего места на период действия контракта и три месяца после его окончания.

Иностранцы, поступившие на службу, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Поддержка семей военнослужащих

Государство также заботится о семьях военнослужащих, предоставляя им ряд преимуществ:

  1. Внеочередное зачисление детей в детский сад;
  2. Бесплатные завтраки и обеды для школьников (1-11 классы);
  3. Бесплатная продлёнка для младших классов (1-6 классы);
  4. Обучение детей на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты);
  5. Преимущества при сокращении в организации для родителей с детьми до 18 лет;
  6. Содействие в поиске работы и организация профессионального обучения.

Кроме того, семьи могут рассчитывать на психологическую помощь и юридическое консультирование.

Обучение и подготовка

Служба по контракту подразумевает высокий уровень подготовки военнослужащих. Опытные инструктора обеспечивают качественную и индивидуальную боевую подготовку, а также предоставляют лучшую доступную экипировку. Это позволяет каждому военнослужащему уверенно выполнять свои задачи и защищать интересы страны.

Служба по контракту в армии России — это не только возможность внести свой вклад в защиту Родины, но и гарантии для вас и вашей семьи. Условия службы, выплаты и льготы создают стабильную основу для будущего, а поддержка государства обеспечивает комфорт и безопасность для всех участников. Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.

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Зеленский впервые подтвердил присутствие ВСУ в Белгородской области
08 апреля 2025, 13:49

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский впервые подтвердил присутствие украинских подразделений в Белгородской области. По его словам, ВСУ продолжают вести боевые действия на приграничных территориях.
«Наше присутствие на Курщине и наше присутствие в Белгородской области. Продолжаем вести активные действия в приграничных районах, это абсолютно справедливо — война должна возвращаться туда, откуда она пришла», — заявил Зеленский в вечернем видеообращении.

По его словам, ВСУ боевыми действиями в российском приграничье пытаются защитить Сумскую и Харьковскую области от ВС РФ.

Напомним, ВСУ с середины марта пытаются вторгнуться на территорию Белгородской области. Основные бои идут в районах сёл Демидовка и Поповка. Мирное население оттуда оперативно эвакуировали.

По последним данным, российские силы выбили противника из Демидовки. Однако фактически село остаётся в серой зоне.

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Песков переадресовал в МО РФ вопрос о ВСУ в Белгородской области
08 апреля 2025, 13:49

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о якобы присутствии боевиков ВСУ в Белгородской области.
«Это касается непосредственно деталей специальной военной операции, поэтому такие вопросы должны быть адресованы министерству обороны», — прокомментировал Песков.
Он уточнил, что в Кремле не дают такую информацию, и журналисты знают об этом. Перед этим Владимир Зеленский заявлял об активности украинских боевиков в Белгородской и Курской областях. Украина регулярно обстреливает российские приграничные территории. В августе прошлого года ВСУ вторглись в Курскую область. В июне 2024 года президент России Владимир Путин предлагал Киеву завершить конфликт, но на той стороне отказались.

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Бросил семью ради другой, отказался выступать на Евровидении и переехал в США: как сейчас живет Илья Прусикин* из Little Big
08 апреля 2025, 13:42

Илья Прусикин* (фото: Instagram** / iliyaprusikin)

8 апреля фронтмену группы Little Big Илье Прусикину* исполняется 40 лет. Артист, прославившийся на весь мир благодаря своему эпатажному коллективу, давно покинул Россию. Почему он уехал, как живёт сейчас, почему не попал на «Евровидение» и что на самом деле произошло с его браком — расскажет «Радио 1».

Детство и первые шаги в творчестве


Илья Прусикин* родился в 1985 году в небольшом посёлке в Забайкалье. В подростковом возрасте переехал с семьёй в город Сосновый Бор под Санкт-Петербургом.

С детства будущий музыкант увлекался брейк-дансом, катался на скейте и писал музыку. Параллельно учился в музыкальной школе по классу фортепиано.

Илья Прусикин* и Софья Таюрская (фото: Instagram** / iliyaprusikin)

Творческий потенциал раскрылся через КВН — в 2001 году Илья* стал чемпионом школьной лиги. А в 2003-м взял сценический псевдоним Ильич* и присоединился к ню-метал-группе «Тенкорр» (Tenkorr).

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Позже Прусикин* поступил в Санкт-Петербургский государственный институт культуры на психолого-педагогический факультет. Но уже во время практики в соцучреждениях понял — не его. Вуз он окончил, но выбрал путь музыканта и видеоблогера.

От «Спасибо, Ева!» до «КликКлак»: блогерский успех


Поворотным моментом стало участие в проекте «Спасибо, Ева!» в 2011 году. В рамках этого социального YouTube-проекта он снимался в различных шоу, высмеивая пороки общества. Его персонаж Ковбой Алёша критиковал американский империализм. Позже артист признался, что не знал о спонсорстве проекта со стороны Росмолодёжи — и, как только узнал, сразу ушёл.

В 2013 году вместе с Эльдаром Джараховым он запустил объединение «КликКлак», подарившее интернету десятки вирусных шоу: «Дай леща», «Как скажешь», «Зашкварные истории», «Крысиные бега» и другие.

Little Big: путь к славе


В том же 2013 году Прусикин* создал группу Little Big. Первая композиция Every Day I’m Drinking — саркастичная песня на тему алкогольных стереотипов — собрала более 30 миллионов просмотров за неделю.

Группа быстро обрела популярность. Уже в июле того же года музыканты выступали на разогреве у Die Antwoord.

Илья Прусикин* (фото: Instagram** / iliyaprusikin)

Состав Little Big не раз менялся. Сначала в нём пели Анна Каст и Олимпия Ивлева, но позднее основную роль заняла вокалистка Софья Таюрская.

В 2016 году клип Big Dick получил награду Berlin Music Video Awards в номинации Most Trashy — эпатаж, оптические иллюзии, юмор на грани. Но настоящий мировой успех пришёл в 2018 году с песней Skibidi — за первую неделю она собрала 23 миллиона просмотров, а в дальнейшем перевалила за 700 миллионов. Это стало первым музыкальным клипом на русском YouTube с такими цифрами.

Skibidi, Евровидение и миллионы просмотров


Настоящий прорыв случился в 2018 году с клипом Skibidi, который собрал более 700 миллионов просмотров на YouTube. Песня стала вирусной, породила собственный челлендж и принесла группе международное признание. В 2019 году Little Big дали более 120 концертов и вошли в рейтинг Forbes с доходом в 1 миллион долларов.

Весной 2020-го Little Big выбрали представителями России на Евровидении. Музыканты представили клип на песню Uno в программе «Вечерний Ургант», и за сутки ролик набрал 4 миллиона просмотров. Впоследствии видео превысило 250 миллионов просмотров. Однако конкурс отменили из-за пандемии COVID-19. На следующий год группа отказалась от участия, уступив место певице Маниже.

Илья Прусикин* (фото: Instagram** / iliyaprusikin)

Переезд в США и жизнь после России


После начала спецоперации группа уехала из России. Музыканты выбрали Лос-Анджелес, открыто заявив о своём несогласии с политической ситуацией. Переезд оказался резким: пришлось срочно искать жильё, записываться на курсы английского и решать, чем зарабатывать.

«Мы лишились дома, работы, друзей, страны — всего! Мы полностью перелопатили свою жизнь. Бежали с двумя чемоданами», — говорила Таюрская.

По словам Прусикина*, грин-карту они получили по визе для талантливых личностей. Однако в США успех группы оказался не столь ошеломляющим — Таюрская жаловалась в соцсетях на финансовые трудности, а сам Илья делился разочарованием в интервью.

Перед отъездом музыканты отменили российский тур и записали антивоенную песню.

Личная жизнь: развод с Ирой Смелой и новая семья


Первая серьёзная любовь Прусикина* началась ещё в юности — отношения длились 10 лет. Его первая жена работала воспитательницей в детском саду. Тогда артист даже не мог устроиться курьером.

В 2014 году он познакомился с блогером Ириной Смелой (Tatarka). Она стала настоящей музой: вдохновила его на активное развитие в сети. В браке с ней родился сын Добрыня.

Илья Прусикин* с сыном (фото: Instagram** / iliyaprusikin)

Но в 2020 году Смелая объявила о разводе. Ребёнок остался с матерью, но навещает отца в США. Некоторые СМИ писали, что Прусикин* якобы перестал платить алименты после переезда.

Позже в прессе появились слухи, что причиной развода стала коллега по группе Софья Таюрская. Пару не раз видели вместе, но официальных подтверждений долго не было. Весной 2024 года музыканты сообщили, что ждут ребёнка. 25 сентября у них родилась дочь Саша.

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*Илья Прусикин включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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#развод
#отношения
#евровидение
#артист
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Похитители бойца СВО требовали от него 100 тысяч рублей
В Калининграде 5 человек похитили бойца СВО и требовали от него 100 тыс. руб.
08 апреля 2025, 13:10

Фото: istockphoto/blinow61

Бойца СВО похитили пять человек в Калининграде и потребовали от него 100 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Amber Mash.
По информации журналистов, все произошло около дома военного. Мужчину засунули в автомобиль и увезли. Знакомая пострадавшего обратилась в полицию. Правоохранители нашли квартиру, где были похитители. Один из них скрывался от следствия десять лет, а еще одной злоумышленницей оказалась 19-летняя девушка, сбегавшая из дома в подростковом возрасте.

Перед этим стало известно, что мужчина напугал продавщицу в Бурятии, потребовав табак и алкоголь. У злоумышленника в руках находился предмет, похожий на гранату. Напуганная женщина скрылась в подсобке и вызвала полицейских.

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Медведев заявил, что США и Европа чуть не привели мир к Третьей мировой войне
Медведев: шаги США и их союзников чуть не привели мир к Третьей мировой войне
08 апреля 2025, 12:52

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Действия Вашингтона и его союзников едва не закончились Третьей мировой войной, заявил в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Политик подчеркнул, что в какой-то момент Штаты с союзниками решили, что можно применять против РФ незаконные санкции, ведя войну и при этом сохранять ядерный паритет.
По словам Медведева, действующая администрация США признает это на словах в отличие от европейских лидеров. Зампред считает, что Европа начала вновь «трясти» своим скудным стратегическим потенциалом.

Исходя из сегодняшних реалий, даже полное завершение украинского конфликта не станет основанием для полного ядерного разоружения в ближайшие десятилетия, ведь мир будет создавать вооружение, а новые государства — вооружаться. Медведев считает, что давно известно, чем это закончится.

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