Бесплатные участки в Подмосковье получили более 2600 врачей
2 667 бесплатных участков получили медики в Московской области по региональной программе «Земля врачам», введённой в 2021 году. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Землю предоставляют в 32 подмосковных округах. Стать участниками программы могут врачи 39 специальностей.
«Участок передаётся в безвозмездное пользование на шесть лет. Если в течение этого времени арендатор успевает построить и зарегистрировать дом, он может оформить землю в собственность», — отметил Шапкин.Он уточнил, что сейчас на 429 из 2 667 участков дома уже зарегистрировали, а на 109 участках продолжается строительство.