Профосмотры в Подмосковье с начала года прошли более 800 тысяч детей

17 июля 2026, 11:21

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

814 тысяч маленьких жителей Московской области прошли профилактические медицинские осмотры с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Профосмотр позволяет определить группу здоровья ребёнка, своевременно выявить болезнь и начать лечение или взять пациента под наблюдение.





«Профилактические осмотры детей проводят не только в поликлиниках, но и непосредственно в детсадах и школах — там работают выездные бригады. Эта система удобна для родителей, которым не надо освобождать день для похода с ребёнком по врачам, и позволяет охватить обследованиями больше детей», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.