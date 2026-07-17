В Подмосковье по программе «Приведи друга» трудоустроились более 2000 медиков
Свыше двух тысяч медиков трудоустроились в больницы и поликлиники Московской области по программе «Приведи друга», введённой в регионе в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
По условиям программы, работники государственных медорганизаций области могут получить премию за привлечение новых сотрудников.
«Программа «Приведи друга» является одним из эффективных инструментов привлечения медицинских кадров. Только с начала 2026 года к работе приступили 183 медика: 75 врачей и 108 специалистов из среднего персонала», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Размер премии зависит от специальности и квалификации привлечённого сотрудника и составляет до 128 тысяч рублей. Выплата разделена на две части: первую переводят сразу после трудоустройства новичка, а вторую — после того, как он проработает три месяца.