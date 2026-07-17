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В Московской области выбрали лучший детский сад

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Итоги регионального конкурса «Лучший детский сад» подвели в Подмосковье. Победу одержало дошкольное отделение Гимназии им. Е. М. Примакова в Одинцовском округе. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.



Жюри оценивало инфраструктуру детсадов, их методическое и кадровое обеспечение, информационную открытость и содержание образовательных программ.

«Особое внимание при оценке претендентов уделялось созданию комфортной среды для каждого ребёнка и внедрению инновационных методик развития детей», — отмечается в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что детсад при Гимназии им. Примакова используют индивидуальный поход к воспитанникам, что позволяет развивать способности и таланты детей.
Лев Каштанов

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