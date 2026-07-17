В Московской области выбрали лучший детский сад
Итоги регионального конкурса «Лучший детский сад» подвели в Подмосковье. Победу одержало дошкольное отделение Гимназии им. Е. М. Примакова в Одинцовском округе. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
Жюри оценивало инфраструктуру детсадов, их методическое и кадровое обеспечение, информационную открытость и содержание образовательных программ.
«Особое внимание при оценке претендентов уделялось созданию комфортной среды для каждого ребёнка и внедрению инновационных методик развития детей», — отмечается в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что детсад при Гимназии им. Примакова используют индивидуальный поход к воспитанникам, что позволяет развивать способности и таланты детей.