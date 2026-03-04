В округе Солнечногорск завершается строительство детсада на 250 мест
Трёхэтажный детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, построили в посёлке Поварово городского округа Солнечногорск. В настоящее время объект готовят к сдаче в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Сейчас художники наносят рисунки на стены детсада, а рабочие собирают и расставляют мебель и устанавливают оборудование.
«Общая площадь здания составляет четыре тысячи квадратных метров. Здесь размещается десять групповых помещений с игровыми, спальнями, раздевалками и санузлами, спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, а также пищеблок и медпункт», — говорится в сообщении.На прилегающей территории установили игровые площадки с теневыми навесами.
Открыть детсад планируют в первой половине текущего года.