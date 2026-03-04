Из живота жительницы Подмосковья извлекли четыре швейные иглы
Четыре швейные иглы обнаружили врачи Красногорской больницы в животе у пациентки, которая поступила с жалобами на боли. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Выяснилось, что женщина проглотила иглы около месяца назад, так что они успели обрасти тканями. Три иглы располагались в брюшной полости и одна в передней брюшной стенке.
«Изначально мы планировали извлечь инородные предметы лапароскопически — через небольшие проколы, но из-за открывшегося кровотечения пришлось перейти на лапаротомию — рассечение передней брюшной стенки. В результате мы успешно удалили все четыре иглы», — рассказал заведующий первым хирургическим отделением Красногорской больницы Николай Мурашов.Он добавил, что проглоченные иглы прошли через стенку желудка, а одна проникла даже в поджелудочную железу. По счастью, железу удалось сохранить.