Из живота жительницы Подмосковья извлекли четыре швейные иглы

04 марта 2026, 13:32

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Четыре швейные иглы обнаружили врачи Красногорской больницы в животе у пациентки, которая поступила с жалобами на боли. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Выяснилось, что женщина проглотила иглы около месяца назад, так что они успели обрасти тканями. Три иглы располагались в брюшной полости и одна в передней брюшной стенке.





«Изначально мы планировали извлечь инородные предметы лапароскопически — через небольшие проколы, но из-за открывшегося кровотечения пришлось перейти на лапаротомию — рассечение передней брюшной стенки. В результате мы успешно удалили все четыре иглы», — рассказал заведующий первым хирургическим отделением Красногорской больницы Николай Мурашов.