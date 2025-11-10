В Подмосковье отремонтировали ограждения на десяти региональных дорогах
Ремонт барьерных, перильных и тросовых ограждений провели сотрудники Мосавтодора на региональных дорогах в десяти подмосковных округах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ограждения отремонтировали на шести участках дорог в городской черте и на четырёх в малых населённых пунктах.
Кроме того, ремонт выполнили на улице Первомайская в посёлке Мисайлово Ленинского округа, на Школьной улице в мытищинской деревне Сухарево, на улице Некрасова в деревне Ратчино округа Воскресенск и на Старосимферопольском шоссе в деревне Волосово округа Чехов.«В городах ограждения починили в Щёлкове на Талсинской улице, в Подольске на улице Орджоникидзе, в Долгопрудном на Московской улице, в Лобне на улице Ленина и в Котельниках на Дзержинском шоссе», — говорится в сообщении.