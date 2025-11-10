В Подмосковье отремонтировали ограждения на десяти региональных дорогах

10 ноября 2025, 17:10

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт барьерных, перильных и тросовых ограждений провели сотрудники Мосавтодора на региональных дорогах в десяти подмосковных округах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Ограждения отремонтировали на шести участках дорог в городской черте и на четырёх в малых населённых пунктах.



