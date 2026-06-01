Бесплатный онкоскрининг прошли на прошлой неделе более 600 жителей Подмосковья
Очередной день открытых дверей провели в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области в субботу, 30 мая. Бесплатную проверку у специалистов прошли 622 человека. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Такие мероприятия проводятся регулярно. Их могут посетить люди в возрасте от 18 лет, прикреплённые к подмосковным поликлиникам.
«Из 622 человек, прошедших онкоскрининги в минувшую субботу, патологии заподозрили у десяти. Их направили на углублённую диагностику. Всего с начала текущего года здоровье в центрах онкопомощи в рамках дней открытых дверей проверили более трёх с половиной тысяч человек», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Посетителям дней открытых дверей доступна диагностика ЖКТ, дыхательной системы и кожи. Коме того, мужчинам делают ПСА-тест для проверки состояния предстательной железы, а женщинам — УЗИ молочных желез и маммографию.