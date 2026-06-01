В Подольске отчитались о ходе ремонта школы №21
Корпус подольской школы №21, расположенный по адресу: проспект Юных Ленинцев, 90, капитально ремонтируют. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.
В настоящее время готовность объекта достигла 60%.
«В здании завершили демонтаж, монтируют инженерные сети, ремонтируют фасад и крышу, а также вставляют новые оконные блоки. На площадке заняты 50 человек, используется одна единица спецтехники», — говорится в сообщении.Ремонт проводится в рамках областной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры. Корпус обновят снаружи и изнутри, установят там новое оборудование и мебель, а прилегающую территорию благоустроят. Все работы должны завершить до начала учебного года.