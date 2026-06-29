Бесплатный онкоскрининг прошли с начала года более 4 000 жителей Подмосковья

29 июня 2026, 16:54

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В центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области регулярно проводят дни открытых дверей, в ходе которых жителям предоставляется возможность пройти проверку на различные онкозаболевания. С начала года такая диагностика охватила свыше четырёх тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Регулярные проверки позволяют выявить болезнь на ранней стадии, когда лечение максимально эффективно.





«Один из таких дней открытых дверей состоялся в минувшую субботу, 27 июня. Обследования прошли 506 человек, у 14 из них выявили подозрения на патологию, их направили на дополнительную диагностику», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.