Модернизация системы теплоснабжения охватит более 100 многоквартирных домов Химок
В числе главных задач руководства Химок – теплоснабжение. Об этом Инна Федотова, с января возглавляющая городской округ, сообщила губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
Федотова рассказала об уже проделанной работе и о планах развития муниципалитета.
«Вы почти полгода возглавляете крупный и важный городской округ Химки. Здесь реализуется большое количество программ в рамках президентских указов. Хотел бы обсудить с вами, что уже удалось сделать, что требует особого внимания, где нужна поддержка региона. Какой, на ваш взгляд, сейчас главный запрос жителей округа?», – обратился Воробьёв к главе
По словам Федотовой, в числе главных вопросов – теплоснабжение. В этом году в рамках инвестпрограммы ТСК «Мосэнерго» на модернизацию направят порядка 700 миллионов рублей.
«Программа разработана с учётом обращений жителей, поступивших как в прошлом году, так и в начале этого. Её реализация уже началась», – отметила Федотова.Программа предусматривает техническое перевооружение двух котельных, реконструкцию девяти центральных тепловых пунктов, замену свыше 4000 метров ветхих сетей, внедрение цифрового контроля работы котельных и центральных тепловых пунктов.
Программа охватывает 111 многоквартирных домов, где проживают более 18 000 жителей. Срок завершения программы – 1 сентября этого года.
Как отметил Воробьёв, «Газпром» приступил к модернизации системы теплоснабжения несколько лет назад, сделав крупные инвестиции. Теперь каждый год в Подмосковье снижается количество жалоб жителей.