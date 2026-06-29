Модернизация системы теплоснабжения охватит более 100 многоквартирных домов Химок

29 июня 2026, 16:31

оригинал А. Воробьёв и И. Федотова (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В числе главных задач руководства Химок – теплоснабжение. Об этом Инна Федотова, с января возглавляющая городской округ, сообщила губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.





Федотова рассказала об уже проделанной работе и о планах развития муниципалитета.

«Вы почти полгода возглавляете крупный и важный городской округ Химки. Здесь реализуется большое количество программ в рамках президентских указов. Хотел бы обсудить с вами, что уже удалось сделать, что требует особого внимания, где нужна поддержка региона. Какой, на ваш взгляд, сейчас главный запрос жителей округа?», – обратился Воробьёв к главе

И. Федотова (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Программа разработана с учётом обращений жителей, поступивших как в прошлом году, так и в начале этого. Её реализация уже началась», – отметила Федотова.