Врач предупредила о распространении различных инфекций в летний период
Педиатр Смирнова: летом среди детей растет заболеваемость различными инфекциями
Летняя жара является благоприятным условием для активного распространения различных заболеваний, особенно среди детей. Об этом напомнила педиатр сети многопрофильных клиник «Неболит» Анна Смирнова.
По ее словам, именно летом значительно возрастает количество острых кишечных инфекций из-за плохо вымытых продуктов, грязной воды и нарушения условий хранения еды. В этом случае возникает диарея, тошнота и рвота, общая слабость и повышение температуры тела.
«Уровень тяжести и длительность заболевания зависят от возбудителя, состояния иммунитета и сопутствующих факторов. В среднем острые симптомы могут сохраняться от нескольких дней до недели», — отметила Смирнова в разговоре с «Вечерней Москвой».
Кроме того, летом легко подхватить энтеробиоз или аскаридоз, а также энтеровирусную инфекцию, преимущественно вызываемую вирусами типа Коксаки А16, добавила специалист.
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с RT уточнила, заразиться энтеровирусами можно не только на море, но и в детском саду, лагере, бассейне или на детской площадке. Как правило, инфекция передается через руки, воду, игрушки и продукты питания.
«Заболевание начинается с повышения температуры, слабости и боли в горле. Через один-два дня появляются болезненные пузырьки и язвочки на слизистой оболочке рта, а затем сыпь на ладонях, стопах. У некоторых людей инфекция протекает как обычная ОРВИ или сопровождается симптомами кишечной инфекции», — предостерегла Уланкина.
Она призвала мыть руки, овощи и фрукты, не купаться в незнакомых водоемах, а при появлении первых симптомов заболевания сразу обращаться к врачу.