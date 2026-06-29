Врач предупредила о распространении различных инфекций в летний период

29 июня 2026, 16:33

Педиатр Смирнова: летом среди детей растет заболеваемость различными инфекциями

Фото: iStock/SeventyFour

Летняя жара является благоприятным условием для активного распространения различных заболеваний, особенно среди детей. Об этом напомнила педиатр сети многопрофильных клиник «Неболит» Анна Смирнова.





По ее словам, именно летом значительно возрастает количество острых кишечных инфекций из-за плохо вымытых продуктов, грязной воды и нарушения условий хранения еды. В этом случае возникает диарея, тошнота и рвота, общая слабость и повышение температуры тела.





«Уровень тяжести и длительность заболевания зависят от возбудителя, состояния иммунитета и сопутствующих факторов. В среднем острые симптомы могут сохраняться от нескольких дней до недели», — отметила Смирнова в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Заболевание начинается с повышения температуры, слабости и боли в горле. Через один-два дня появляются болезненные пузырьки и язвочки на слизистой оболочке рта, а затем сыпь на ладонях, стопах. У некоторых людей инфекция протекает как обычная ОРВИ или сопровождается симптомами кишечной инфекции», — предостерегла Уланкина.