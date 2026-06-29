В Раменском спасавший котёнка подросток получил сильный удар током

29 июня 2026, 15:19

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Раменской больницы помогли подростку, который получил удар током при спасении котёнка. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Юношу с тяжёлой электротравмой экстренно доставила в стационар бригада скорой помощи. Как выяснилось, школьник забрался на дерево снять котёнка. Внезапно под ним начала ломаться ветка. Теряя равновесие, мальчик схватился за провод линии электропередачи, который проходил рядом с деревом, и получил удар током. Разряд прошёл через сердце и вышел через левое бедро. Мальчик упал с высоты четырёх метров и потерял сознание.



Состояние подростка оценивалось как очень тяжёлое. У него диагностировали глубокие ожоги кисти, бедра, черепно-мозговую травму, переломы, а также нарушение работы сердца.

«Мы немедленно приступили к стабилизации состояния пациента. Сначала для восстановления жизненно важных функций организма провели интенсивную инфузионную терапию, затем – комплекс процедур по очищению ожоговых ран и восстановлению кожных покровов. Вместе с этим проводилась антибактериальная терапия для предотвращения инфекционных осложнений, которые часто возникают при тяжёлых ожогах. На места переломов наложили гипсовые лангеты», – рассказал заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.