Бесплатный онкоскрининг с начала года прошли более 4500 жителей Подмосковья
Жители Московской области в минувшую субботу могли пройти бесплатный онкоскрининг в Центрах амбулаторной онкологической помощи региона. Это сделали около 500 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Диагностика была доступна жителям Подмосковья старше 18 лет.
«Результативность лечения онкозаболеваний зависит от своевременности их выявления. 25 июля в рамках Дня открытых дверей бесплатный онкоскрининг прошли 493 человека. У 24 из них заподозрили отклонения и направили на углублённое обследование. Всего с начала года в таких акциях приняли участие свыше 4500 жителей Подмосковья», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Желающие могли получить консультацию онколога, пройти диагностику новообразований кожи, а также скрининг на выявление рисков злокачественных патологий органов дыхания и пищеварения. Женщинам предлагали цитологическое исследование, маммографию или УЗИ молочных желёз. Мужчины могли пройти ПСА-тестирование для оценки рисков рака предстательной железы.
Подробную информацию о работе онкологической службы Подмосковья можно найти на онкопортале Минздрава региона.