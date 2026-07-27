В Подмосковье вывели из леса заблудившихся бабушку и внучку

27 июля 2026, 14:56

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

58-летняя женщина и её 11-летняя внучка заблудились у деревни Поточино Орехово-Зуевского округа. Из леса их вывели работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Инцидент произошёл в воскресенье, 26 июля. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила сама бабушка. Она рассказала, что они с внучкой пошли за грибами, а теперь потеряли ориентиры и сбились с пути.





«Прибывшие спасатели позвонили «потеряшкам», спросили об уровне заряда телефона, уточнили примерное местонахождение и принялись прочёсывать лес, подавая звуковые сигналы и оставаясь на связи. Спустя час они обнаружили заблудившихся недалеко от просеки и отвезли домой на служебной машине», — говорится в сообщении.