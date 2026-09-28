Бесплатный онкоскрининг с начала года прошли более 5500 жителей Подмосковья
В прошедшую субботу в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области провели День открытых дверей. Возможностью пройти бесплатный онкоскрининг воспользовались свыше 430 человек, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Участниками акции могли стать старше жители Подмосковья старше 18 лет.
«Своевременная диагностика – залог эффективной борьбы с онкологическими заболеваниями. В ходе Дня открытых дверей онкоскрининг прошли 434 человека. У 16 из них выявили подозрения. Всех их направили на дополнительную диагностику. С начала года в подобных акциях приняли участие более 5500 жителей региона», – рассказал Забелин.В ходе акции желающие могли получить консультацию врача-онколога, пройти диагностику новообразований кожи, скрининговое обследование для выявления рисков злокачественных патологий органов дыхания и пищеварения.
Для женщин предусмотрели цитологическое исследование, маммографию или УЗИ молочных желёз, в зависимости от возрастной группы. Мужчины могли пройти ПСА-тестирование, направленное на раннее выявление рисков рака предстательной железы.
Подробная информация о работе онкологической службы в регионе доступна на онкопортале Минздрава Московской области.