Жители Пушкинского округа заняли призовые места на конкурсе «Ашукино-ФЕСТ»

28 сентября 2026, 13:02

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Десятый фестиваль-конкурс народного творчества «Ашукино-ФЕСТ» прошёл в субботу, 26 сентября, в ДК «Юбилейный» в Ивантеевке. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участие в конкурсе приняли более 500 человек из разных округов Московской области. Они соревновались в двух номинациях: народная хореография и народное пение. Таланты из Пушкинского не остались без наград.





«Пушкинский ансамбль народной песни «Родничок» стал лауреатом третьей степени, а его солистка Алиса Захарова — лауреатом первой степени», — говорится в сообщении.