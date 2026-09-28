Власти Подмосковья изучат и систематизируют более 920 000 наказов жителей

28 сентября 2026, 13:01

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье определили главные направления работы с предложениями жителей региона, которые поступили во время прошедшей кампании по выборам депутатов Госдумы и Мособлдумы. Всего собрано 920 000 наказов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на традиционном совещании с руководящим составом правительства региона и с главами округов.





Как отметил Воробьёв, после завершения выборов и партийных мероприятий, связанных с началом работы нового состава Госдумы, нужно сосредоточиться на реализации предложений жителей.

«Хочу ещё раз подчеркнуть важность вовлечённости тех, кто встречался, общался, собирал наказы. Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и его команда систематизировали обращения, чтобы определить приоритетные задачи и понять, какие из них могут быть включены в муниципальные программы. От жителей Подмосковья поступило более 920 000 наказов. Это на 140 000 больше, чем пять лет назад», – сказал Воробьёв.