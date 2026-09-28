Власти Подмосковья изучат и систематизируют более 920 000 наказов жителей
В Подмосковье определили главные направления работы с предложениями жителей региона, которые поступили во время прошедшей кампании по выборам депутатов Госдумы и Мособлдумы. Всего собрано 920 000 наказов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на традиционном совещании с руководящим составом правительства региона и с главами округов.
Как отметил Воробьёв, после завершения выборов и партийных мероприятий, связанных с началом работы нового состава Госдумы, нужно сосредоточиться на реализации предложений жителей.
«Хочу ещё раз подчеркнуть важность вовлечённости тех, кто встречался, общался, собирал наказы. Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и его команда систематизировали обращения, чтобы определить приоритетные задачи и понять, какие из них могут быть включены в муниципальные программы. От жителей Подмосковья поступило более 920 000 наказов. Это на 140 000 больше, чем пять лет назад», – сказал Воробьёв.Самыми востребованными направлениями оказались благоустройство дворов, развитие ЖКХ и здравоохранения, ремонт дорог, совершенствование транспортной инфраструктуры. Отдельно планируется проработать обращения участников и ветеранов спецоперации, а также коллективные заявки.
Как отмечают власти, рост числа обращений связан с готовностью жителей сообщать о проблемах и оценивать результаты их решения.
Губернатор напомнил о поручении президента внимательнее работать с обращениями, встречаться с жителями, вникать в их бытовые и жизненные проблемы.