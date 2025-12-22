Бесплатный онкоскрининг с начала года прошли свыше 9500 жителей Подмосковья

22 декабря 2025, 17:32

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи в этом году бесплатно прошли более 9500 жителей Подмосковья. Такие данные привёл зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





В прошедшую субботу такой услугой в очередной раз могли воспользоваться жители региона старше 18 лет.

«Призываем жителей регулярно проверять здоровье. В центрах амбулаторной онкологической помощи каждую последнюю субботу месяца проходит День открытых дверей. Люди могут пройти бесплатный онкоскрининг. В прошлые выходные такой возможностью воспользовались 533 человека. У пяти из них заподозрили онкологические заболевания и направили на углублённую диагностику. Всего в этом году бесплатный онкоскрининг прошли более 9,5 тыс. человек», – отметил Забелин.