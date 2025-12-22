В Подмосковье провели более 5,5 млн телемедицинских консультаций в этом году

22 декабря 2025, 10:26

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

С начала года в Московской области провели более 5,5 млн телемедицинских консультаций. Жители региона могут получить рекомендации врача онлайн, не выходя из дома. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.





Во время телемедицинского приёма врач может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, рассказать о результатах диспансеризации и обследований, а еще, при необходимости, скорректировать лечение. Онлайн-консультации доступны взрослым, детям и беременным женщинам.

«Телемедицина позволяет пациенту получить целый комплекс медицинских сервисов в любом удобном месте, где есть стабильное подключение к Интернету», — сказал министр здравоохранения региона Максим Забелин.