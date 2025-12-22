В Подмосковье провели более 5,5 млн телемедицинских консультаций в этом году
С начала года в Московской области провели более 5,5 млн телемедицинских консультаций. Жители региона могут получить рекомендации врача онлайн, не выходя из дома. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.
Во время телемедицинского приёма врач может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, рассказать о результатах диспансеризации и обследований, а еще, при необходимости, скорректировать лечение. Онлайн-консультации доступны взрослым, детям и беременным женщинам.
«Телемедицина позволяет пациенту получить целый комплекс медицинских сервисов в любом удобном месте, где есть стабильное подключение к Интернету», — сказал министр здравоохранения региона Максим Забелин.Он добавил, что пациентам не нужно идти в поликлинику, что особенно важно в период роста заболеваемости ОРВИ. С начала года врачи Подмосковья провели более 5,5 млн телемедицинских консультаций, и это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Офомить запись на телемедицинскую консультацию можно через приложение «РТ ДокторОнлайн», портал «Здоровье», инфомат в поликлинике, по телефону 122, через чат-боты в Telegram и MAX или на приёме у лечащего врача.