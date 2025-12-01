Бесплатный онкоскрининг в Подмосковье прошли более 800 человек
Более 800 жителей Московской области прошли бесплатную проверку на раковые заболевания в рамках дня открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи, который проводился 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Такие онкоскрининги для всех желающих старше 18 лет в регионе организуют каждую последнюю субботу месяца.
«В минувшие выходные проверку здоровья прошли 806 человек, у 25 из них заподозрили онкологические заболевания. Этих пациентов направили на более углублённую диагностику», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Мужчины на дне открытых дверей проходили ПСА-тест на рак простаты, женщинам делали узи молочных желёз либо маммографию и цитологическое исследование шейки матки. Проводилась также проверка кожи, органов ЖКТ и дыхания.