Бесплатный онкоскрининг в Подмосковье прошли более 800 человек

01 декабря 2025, 12:47

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 800 жителей Московской области прошли бесплатную проверку на раковые заболевания в рамках дня открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи, который проводился 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Такие онкоскрининги для всех желающих старше 18 лет в регионе организуют каждую последнюю субботу месяца.





«В минувшие выходные проверку здоровья прошли 806 человек, у 25 из них заподозрили онкологические заболевания. Этих пациентов направили на более углублённую диагностику», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.