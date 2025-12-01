Воробьёв назвал приоритетом инвестиции в систему здравоохранения Подмосковья

01 декабря 2025, 11:29

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Власти Подмосковья продолжат масштабные инвестиции в систему здравоохранения региона. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





Он выступил на традиционном оперативном совещании с членами подмосковного правительства и главами округов.

«Вы знаете, что национальным проектом предусмотрены заметные инвестиции в первичное звено, большая программа модернизации поликлиник, ФАПов, их оснащение и, конечно, масштабная программа капитального ремонта. Всё это – наш приоритет. Мы инвестировали и будем инвестировать в систему здравоохранения, понимая, что это очень важно, очень востребовано», – отметил глава региона.

«Большая работа проведена по опросам. Мы видим, что на большом количестве наших территорий происходит улучшение в системе здравоохранения. Но вместе с тем всегда есть к чему стремиться и в системе скорой помощи, и в том же первичном звене. И, конечно, в век «цифры», в век искусственного интеллекта, телемедицины мы не имеем права игнорировать всё то, что удобно человеку, чем пользуется абсолютное большинство людей», – подчеркнул губернатор.