Воробьёв призвал упорядочить электронный документооборот в здравоохранении
44% жалоб в сфере здравоохранения, поступивших в этом году от жителей Подмосковья, касается электронного документооборота. Этому направлению нужно уделять особое внимание.
Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на традиционном оперативном совещании с руководящим составом подмосковного правительства и главами округов.
«В этом году мы видим, что примерно половина, если быть точнее, 44% жалоб, – это всё, что касается электронного документооборота, скажем так, «бумажного» взаимодействия. В случае, если наши информационные системы будут надёжны, если они не будут «висеть», если данные будут корректно отражаться, мы рассчитываем, что радикально сможем снизить количество жалоб», – сказал Воробьёв.Помимо этого, на совещании губернатор пообещал, что власти Подмосковья продолжат масштабные инвестиции в систему здравоохранения региона – в первичное звено, модернизацию лечебных учреждений, их оснащение и масштабную программу капитального ремонта.