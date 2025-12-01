Воробьёв призвал упорядочить электронный документооборот в здравоохранении

01 декабря 2025, 12:20

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

44% жалоб в сфере здравоохранения, поступивших в этом году от жителей Подмосковья, касается электронного документооборота. Этому направлению нужно уделять особое внимание.





Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на традиционном оперативном совещании с руководящим составом подмосковного правительства и главами округов.

«В этом году мы видим, что примерно половина, если быть точнее, 44% жалоб, – это всё, что касается электронного документооборота, скажем так, «бумажного» взаимодействия. В случае, если наши информационные системы будут надёжны, если они не будут «висеть», если данные будут корректно отражаться, мы рассчитываем, что радикально сможем снизить количество жалоб», – сказал Воробьёв.