Бесплатный онкоскрининг в выходные прошли около 790 жителей Подмосковья
788 жителей Московской области в минувшие выходные воспользовались возможностью пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи региона. У 23 из них врачи выявили отклонения и направили на дополнительные обследования, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«Подобные дни открытых дверей проводят в регионе регулярно. Пройти онкоскрининг можно абсолютно бесплатно. В этом году обследования в таких центрах привлекли более 6 тыс. жителей», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Как напомнили в министерстве, женщины в ходе обследования проходят консультацию онкологов, а также маммографию или УЗИ молочных желёз. Мужчинам доступен ПСА-тест на рак простаты. Желающие могут пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и лёгких.
Подробную информацию о работе онкологической службы в Подмосковье можно найти по ссылке.