Бесплатный онкоскрининг в выходные прошли около 790 жителей Подмосковья

30 июня 2025, 14:49

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

788 жителей Московской области в минувшие выходные воспользовались возможностью пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи региона. У 23 из них врачи выявили отклонения и направили на дополнительные обследования, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.







«Подобные дни открытых дверей проводят в регионе регулярно. Пройти онкоскрининг можно абсолютно бесплатно. В этом году обследования в таких центрах привлекли более 6 тыс. жителей», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.