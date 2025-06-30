Врачи рассказали о состоянии двухлетнего мальчика, которого неадекват ударил об пол в Шереметьево

30 июня 2025, 13:27

Положительная динамика отмечена в состоянии пострадавшего в Шереметьево ребёнка

Фото: iStock/AgFang

Двухлетний ребёнок, которого ударили об пол в аэропорту Шереметьево, всё ещё находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья в беседе с Агентством городских новостей «Москва».