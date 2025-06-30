Врачи рассказали о состоянии двухлетнего мальчика, которого неадекват ударил об пол в Шереметьево
Двухлетний ребёнок, которого ударили об пол в аэропорту Шереметьево, всё ещё находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
При этом врачи детского клинического центра имени Рошаля отмечают положительную динамику. Медики делают всё возможное для выздоровления Яздана.
Напомним, что вечером 23 июня в зоне выдачи багажа в столичном аэропорту Шереметьево произошёл инцидент. Мужчина, находящийся в состоянии наркотического опьянения, подошёл к двухлетнему мальчику, схватил его и со всей силы кинул об пол. Ребёнок от сильного удара потерял сознание. Сейчас он находится в коме под постоянным наблюдением врачей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство. Неадекватного мужчину уже заключили под стражу. По словам уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Ксении Мишоновой, на восстановление здоровья мальчика может уйти не менее месяца.
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