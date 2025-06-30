В Московской области женщине с патологией помогли родить здоровую дочь
34-летняя женщина с миомой матки родила здорового ребёнка, после чего ей удалили 15-сантиметровое новообразование. Ей помогли в Центре материнства и детства Раменской больницы, а также в Московском областном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии им. В. И. Краснопольского, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Небольшая миома, не требовавшая хирургического лечения, была диагностирована у женщины ещё до беременности. Со временем она начала разрастаться.
«Часто для сохранения беременности женщинам с миоматозными узлами требуется их удаление. Однако из-за низкого их расположения и предлежания плаценты терапия была проведена консервативно. После лечения рост миоматозных узлов продолжался, но нарушение их питания приобрело более локальный характер», – рассказал заведующий отделением патологии беременности Центра материнства и детства Раменской больницы Александр Ефанов.К 28-й неделе беременности у пациентки стало развиваться нарушение внутриутробного снабжения плода питательными веществами и кислородом. Женщину неоднократно госпитализировали в отделение патологии беременности, где врачи следили за состоянием плода. Было решено одномоментно провести кесарево сечение и удалении образования.
«Обычно во время родов этого не делают, но с учётом высокого риска послеродовых осложнений это было правильным исходом. Для снижения кровопотери перед удалением был наложен кровоостанавливающий турникет», – добавил Ефанов.В итоге женщина смогла родить на доношенном сроке в 38 недель. Путём кесарева сечения на свет появилась девочка весом 2 330 г и ростом 50 см. Её состояние здоровья по шкале Апгар оценили в 8,8 баллов из 10.
Мультидисциплинарная команда врачей провела органосберегающую операцию, и в дальнейшем женщина сможет иметь ещё детей. Сейчас мама с ребёнкомуже выписаны домой.