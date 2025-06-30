В Московской области женщине с патологией помогли родить здоровую дочь

30 июня 2025, 14:18

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

34-летняя женщина с миомой матки родила здорового ребёнка, после чего ей удалили 15-сантиметровое новообразование. Ей помогли в Центре материнства и детства Раменской больницы, а также в Московском областном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии им. В. И. Краснопольского, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Небольшая миома, не требовавшая хирургического лечения, была диагностирована у женщины ещё до беременности. Со временем она начала разрастаться.

«Часто для сохранения беременности женщинам с миоматозными узлами требуется их удаление. Однако из-за низкого их расположения и предлежания плаценты терапия была проведена консервативно. После лечения рост миоматозных узлов продолжался, но нарушение их питания приобрело более локальный характер», – рассказал заведующий отделением патологии беременности Центра материнства и детства Раменской больницы Александр Ефанов.

«Обычно во время родов этого не делают, но с учётом высокого риска послеродовых осложнений это было правильным исходом. Для снижения кровопотери перед удалением был наложен кровоостанавливающий турникет», – добавил Ефанов.