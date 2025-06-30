Ступинские врачи спасли пациента от ампутации перерезанной болгаркой руки
Врачи Ступинской больницы спасли мужчине кисть, перерезанную болгаркой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
30-летний пациент был экстренно доставлен в стационар бригадой скорой помощи с тяжёлой травмой руки. При работе с болгаркой она соскочила и попала под вращающийся диск.
В ходе операции врачи боролись за сохранение конечности. Несмотря на серьёзные повреждения тканей, им удалось спасти кисть пациента от ампутации.
«Мужчина поступил к нам со значительной деформацией костей и мягких тканей. Хирургическое вмешательство длилось три часа. Мы остановили кровотечение, а затем выполнили первичный остеосинтез пястных костей спицами и послойно ушили мягкие ткани», – рассказал врач-травматолог Ступинской больницы Олег Шишкин.Сейчас пострадавший уже выписан домой. Чтобы восстановить функцию конечности, ему нужно будет пройти курс реабилитации.
В Минздраве Московской области ещё раз напомнили о соблюдении техники безопасности при работе с электроинструментами.