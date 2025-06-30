Ступинские врачи спасли пациента от ампутации перерезанной болгаркой руки

30 июня 2025, 13:44

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Ступинской больницы спасли мужчине кисть, перерезанную болгаркой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





30-летний пациент был экстренно доставлен в стационар бригадой скорой помощи с тяжёлой травмой руки. При работе с болгаркой она соскочила и попала под вращающийся диск.



В ходе операции врачи боролись за сохранение конечности. Несмотря на серьёзные повреждения тканей, им удалось спасти кисть пациента от ампутации.



«Мужчина поступил к нам со значительной деформацией костей и мягких тканей. Хирургическое вмешательство длилось три часа. Мы остановили кровотечение, а затем выполнили первичный остеосинтез пястных костей спицами и послойно ушили мягкие ткани», – рассказал врач-травматолог Ступинской больницы Олег Шишкин.