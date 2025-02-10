Бесплатный онкоскрининг в выходные прошли порядка 1,5 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Около 1,5 тыс. жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг, который провели в минувшую субботу в Центрах амбулаторной онкологической помощи. Такие данные привели в пресс-службе регионального Минздрава.
День открытых дверей был приурочен ко Всемирному дню борьбы против рака. Женщины могли пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию или УЗИ молочных желёз, мужчины – ПСА-тест на рак простаты. Были доступны диагностика новообразований кожи и КТ- или рентген-исследования.
Подробную информацию о работе онкологической службы в Подмосковье можно найти на онкопортале Минздрава Московской области.
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«Раннее выявление патологии помогает более эффективному лечению и сохранению качества жизни. Для удобства жителей в Центрах амбулаторной онкологической помощи региона регулярно проходят дни открытых дверей. В субботу бесплатный онкоскрининг прошли почти 1,5 тыс. человек. У 103 из них выявили патологии и направили на углублённую диагностику», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Подробную информацию о работе онкологической службы в Подмосковье можно найти на онкопортале Минздрава Московской области.
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Лора Луганская