Первый пациент МОЦОМДа с редкой болезнью получил лечение при участии Минздрава

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Первый пациент с редким заболеванием получил лечение в Детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства при участии Минздрава России. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Восьмилетнего мальчика с синдромом Хантера и Марото-Лами приняли в ревматологическое отделение. При рождении малыш был абсолютно здоров и в первый год нормально рос и развивался. Однако позднее у него появились деформация кистей и пальцев по типу когтистой лапки, ограничение подвижности плечевых и локтевых суставов», – рассказали в пресс-службе.К пяти годам у ребёнка выявили такие симптомы, как низкорослость, грубые черты лица, аномалия зубов, тугоухость и задержка речевого развития. В результате ему поставили диагноз «мукополисахаридоз II типа» (Синдром Хантера). Мальчику назначили лечение дорогостоящим препаратом.
«Возможность лечить детей с редкими генетическими заболеваниями в нашем центре стало возможным благодаря новейшим технологиям и исследования. Поддержка Медико-генетического научного центра имени Бочкова и Медико-генетического центра МОНИКИ позволила нашим специалистам использовать передовые методы терапии», – рассказала главврач МОЦОМДа, заслуженный врач России Татьяна Мельник.В первый раз препарат ввели на базе педиатрических коек ревматологического отделения МОЦОМДа. Теперь юный пациент получает лечение еженедельно.
Читайте также:
Подмосковный чат-бот Денис собрал 400 тыс. жалоб пациентов перед записью к врачу
В Подмосковье с начала года заработало восемь новых единиц тяжёлой медтехники
В Долгопрудном врачи спасли мужчину с пробитой ножом грудью
Лора Луганская