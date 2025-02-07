Красногорские врачи поставили на ноги пациента с разрушением межпозвоночного диска

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Красногорской больницы вылечили пациента с трёхсантиметровой межпозвоночной грыжей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«55-летний пациент поступил в стационар с жалобами на сильную боль в пояснице, из-за которой он не мог встать на ноги. Мужчина рассказал, что боли беспокоили его давно, а обострились месяц назад. Врачи провели экстренную диагностику и выявили разрушения межпозвоночного диска. Его ядро вышло наружу и превратилось в трёхсантиметровую грыжу», – рассказали в администрации.Медики срочно выполнили микрохирургическую операцию – убрали повреждённую часть межпозвоночного диска вместе с грыжей. Другую часть оставили для возможности скорейшего восстановления – в дальнейшем она заполнится рубцовой тканью.
На следующие сутки мужчина уже мог самостоятельно передвигаться. Боль почти прошла. Позже пациент прошёл успешную реабилитацию и вернулся к привычной жизни.
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Лора Луганская