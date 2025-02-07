Подмосковный чат-бот Денис собрал 400 тыс. жалоб пациентов перед записью к врачу

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Чат-бот Денис собрал более 400 тыс. жалоб жителей Подмосковья на здоровье перед записью к врачу. Такие данные привёл зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В Московской области описание самочувствия пациентами перед записью к врачу анализирует искусственный интеллект. Собрав информацию, он предлагает записаться к нужному специалисту.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, сервис доступен при записи к хирургам, урологам, терапевтам, стоматологам, акушерам и гинекологам, педиатрам и другим. Оформить запись пациент может в чат-боте по ссылке. https://t.me/eregistratura_mo_bot
Сначала искусственный интеллект выяснит жалобы. При необходимости система задаст уточняющие вопросы. Это не займёт много времени. Информацию умный помощник передаст в ЕМИАС и предложит записаться к профильному специалисту.
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«Собранные данные отображаются в электронной медицинской карте, и специалист может ознакомиться с ними перед приёмом. Благодаря этому врач не тратит время на заполнение истории болезни и может уделить больше внимания пациенту. Мы запустили чат-бот в январе 2024 года. За это время он обработал свыше 400 тыс. жалоб», – уточнил Забелин.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, сервис доступен при записи к хирургам, урологам, терапевтам, стоматологам, акушерам и гинекологам, педиатрам и другим. Оформить запись пациент может в чат-боте по ссылке. https://t.me/eregistratura_mo_bot
Сначала искусственный интеллект выяснит жалобы. При необходимости система задаст уточняющие вопросы. Это не займёт много времени. Информацию умный помощник передаст в ЕМИАС и предложит записаться к профильному специалисту.
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Лора Луганская