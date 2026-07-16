Одинцово вновь примет велозаезд Gran Fondo
Второй велозаезд серии Gran Fondo Gravel Race пройдёт 19 июля в Парке Малевича в Одинцовском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Участникам предлагаются различные дистанции для взрослых и юных велосипедистов.
«Gran Fondo Russia – крупнейшая в стране серия любительских шоссейных велозаездов, существующая более 10 лет. Гравийная гонка сочетает элементы шоссейного велоспорта и маунтинбайка, соединяя скорость и возможность свободной езды по пересечённой местности», – отметили в ведомстве.Первый в этом году велозаезд серии Gran Fondo Russia состоялся 31 мая в Парке Малевича в Одинцове. Второй старт сезона прошёл 7 июня в Волоколамском муниципальном округе на автодроме Moscow Raceway. Третий 14 июня принимало Бородино.
Всего в этом сезоне в Московской области запланировано пять стартов серии. После Одинцова заезды Gran Fondo Russia примут Серпухов (23 августа) и Руза (20 сентября).
По итогам всех этапов среди участников в формате «гонка» на дистанциях 100 и 60 км в категориях «Абсолют мужчины» и «Абсолют женщины» будет разыгран главный трофей серии – Кубок Gran Fondo Московской области.
Маршрут, правила участия и регистрация доступны на сайте.